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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Путин сообщил Моди, что Россию на саммите G20 будет представлять Лавров

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер проинформировал, что не сможет присутствовать на саммите G20 в Дели, говорится в заявлении, распространенном канцелярией Моди.

"Премьер-министр Нарендра Моди провел сегодня телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры обсудили прогресс по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая недавно завершившийся саммит БРИКС в Йоханнесбурге", - говорится в нем.

В заявлении отмечается, что Путин сообщил Моди, что не сможет присутствовать на саммите G20 в Дели, который состоится 9-10 сентября, и проинформировал его, что Россию на нем, как ожидается, будет представлять министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

В нем указано, что Моди "выразил понимание в связи с этим решением" и поблагодарил Россию за поддержку Индии.

Владимир Путин Нарендра Моди Сергей Лавров Индия
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