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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Что произошло за день: понедельник, 28 августа

Планируемый визит Эрдогана в Россию, сбитые над Крымом беспилотники, задержание бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные сообщили о двух сбитых над Крымом беспилотниках, а также об уничтожении крылатой ракеты в воздухе над акваторией Черного моря.

- Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию на следующей неделе и встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения будущего черноморской зерновой инициативы. Об этом заявили в Партии справедливости и развития Турции. Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщил, что визит может состояться 8 сентября.

- Осенью у президента РФ Владимира Путина запланированы международные поездки, заранее подробности не анонсируются, заявили в Кремле.

- Россию на саммите G20 9-10 сентября, как ожидается, будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

- Произведения Золотого века русской литературы не исключены из ЕГЭ в 2024 году и могут быть использованы в части заданий, сообщил Рособрнадзор. В ведомстве подчеркнули, что в кодификаторе ЕГЭ отражены только те произведения, которые выпускник изучает именно в 10-м и 11-м классе.

- Решение о похоронах погибших в авиакатастрофе под Тверью, в том числе Евгения Пригожина, пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке задержан по делу о сборе информации по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства. В ФСБ заявили, что планируется провести допросы этих дипломатов, в адрес посольства США в Москве направлены повестки.

- ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов Kwikpay. По данным сайта, пользователям доступны переводы в Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Турцию и еще 32 страны.

- Российские власти обсуждают возможность выделить из ФНБ более 650 млрд рублей на проекты в области авиапрома, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения. В частности, порядка 410 млрд рублей могут направить на обновление парка специального летного отряда "Россия", еще 240 млрд рублей - на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.

- Франция выделит для виноделов 200 млн евро, чтобы помочь им избавиться от излишков продукции. Будет реализована программа, в рамках которой вино будут перерабатывать в этанол для промышленности.

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