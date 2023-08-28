Путин и Моди обсудили итоги саммита БРИКС в ЮАР

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итоги XV саммита БРИКС в ЮАР, условлено о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года председательства России в БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере", - говорится в сообщении.

Стороны в ходе телефонного разговора обсудили итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего - расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах", - сообщили в пресс-службе.

"Условлено о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года председательства России в БРИКС. Проведен также обмен мнениями в связи с предстоящим саммитом "Группы двадцати" в Нью-Дели", - подчеркивается в сообщении.

Сторонами также рассмотрены актуальные вопросы российско-индийских отношений, поступательно развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства, добавили в пресс-службе.

"Констатирована позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.