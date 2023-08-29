Еще один украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили еще один украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"28 августа около 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.

Накануне вечером сообщалось об уничтожении в небе над регионом аналогичного беспилотника.