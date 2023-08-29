В Минпросвещения опровергли информацию об исключении Пушкина и Лермонтова из ЕГЭ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ сообщило, что появившаяся информация об исключении произведений российских писателей первой половины XIX века из заданий Единого госэкзамена по литературе в 2024 году не соответствует действительности.

"Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства во вторник.

Там пояснили, что для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы - произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков. Содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к литературному образованию в основной школе, отметили в ведомстве.

"Данный принцип реализован и в проекте документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 г. по литературе: в них есть задания, предполагающие обращение к литературным шедеврам первой половины XIX века, а именно к произведениям Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в которое включены темы, в том числе, по произведениям русской классической литературы, в частности таких авторов, как Пушкин, Лермонтов и Гоголь.

В Минпросвещения подчеркнули, что ни одно из произведений, являющихся вершинным произведениями древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы.

Накануне в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что Федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, в 10-11 классах - на литературе второй половины XIX - начала XXI века. Там подчеркнули, что более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины XIX века.

Ранее ряд СМИ писал о том, что из списка произведений к ЕГЭ по литературе в 2024 году исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Жуковского, Фонвизина и других авторов Золотого века русской литературы.