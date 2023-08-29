Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Минпросвещения опровергли информацию об исключении Пушкина и Лермонтова из ЕГЭ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ сообщило, что появившаяся информация об исключении произведений российских писателей первой половины XIX века из заданий Единого госэкзамена по литературе в 2024 году не соответствует действительности.

"Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства во вторник.

Там пояснили, что для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы - произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков. Содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к литературному образованию в основной школе, отметили в ведомстве.

В РоссииРособрнадзор объяснил исчезновение Пушкина из кодификатора ЕГЭ по литературеЧитать подробнее

"Данный принцип реализован и в проекте документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 г. по литературе: в них есть задания, предполагающие обращение к литературным шедеврам первой половины XIX века, а именно к произведениям Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в которое включены темы, в том числе, по произведениям русской классической литературы, в частности таких авторов, как Пушкин, Лермонтов и Гоголь.

В Минпросвещения подчеркнули, что ни одно из произведений, являющихся вершинным произведениями древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы.

Накануне в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что Федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, в 10-11 классах - на литературе второй половины XIX - начала XXI века. Там подчеркнули, что более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины XIX века.

Ранее ряд СМИ писал о том, что из списка произведений к ЕГЭ по литературе в 2024 году исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Жуковского, Фонвизина и других авторов Золотого века русской литературы.

Минпросвещения РФ ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве возбуждено дело об убийстве пропавшей 16-летней фигуристки

В Москве возбуждено дело об убийстве пропавшей 16-летней фигуристки

Российские военные перехватили украинский дрон в районе Черного моря

Мосгорсуд утвердил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Мосгорсуд утвердил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Упавший под Челябинском вертолет принадлежит ФСБ

Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Челябинска

Предустановка RuStore на гаджеты будет обязательной даже при запрете от правообладателей ОС

Предустановка RuStore на гаджеты будет обязательной даже при запрете от правообладателей ОС

Вертолет упал рядом с Челябинском

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

Минобороны РФ сообщило об ударе по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

Аналитики оценили в 14% долю "параллельного импорта" на авторынке за 7 месяцев

Реставрационный совет по сохранению "Троицы" Рублева намечен на сентябрь

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });