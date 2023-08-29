Что произошло за день: вторник, 29 августа

Похороны Евгения Пригожина, признание Мосгорсудом законности ареста Игоря Стрелкова, а также исчезновение в Москве 16-летней фигуристки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присутствие Владимира Путина на похоронах Пригожина не предусмотрено.

- Мосгорсуд признал законным арест одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремистской деятельности. Он останется в СИЗО "Лефортово" до 18 сентября 2023 года.

- Басманный суд Москвы заочно осудил журналиста Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя проекта Conflict Intelligence Team (признан в РФ нежелательной организацией) Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук, признан в РФ иноагентом). Им назначено по 11 лет колонии за распространение ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Уголовное дело связано с видео на YouTube, в которых участвовали Наки и Левиев.

- В Москве пропала 16-летняя фигуристка, победительница юниорского первенства Алина Горбачева. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что вечером в понедельник, 28 августа, спортсменка после тренировки вышла из спорткомплекса на улице Летная в Москве, а во вторник заходила в кафе на Волоколамском шоссе.

- Принадлежащий ФСБ вертолет Ми-8 разбился рядом с поселком под Челябинском. По предварительным данным, три человека погибли.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении на донецком направлении эшелона ВСУ с боеприпасами.

- Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен российскими военными над Черным морем. Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью. При обстреле брянского поселка Климово погибли два человека.

- Toyota приостановила работу всех 28 линий сборки автомобилей на 14 заводах в Японии из-за компьютерной проблемы. Автопроизводитель полагает, что системный сбой не связан с кибератакой, причины случившегося устанавливаются. Компания планирует возобновить работу всех японских заводов в среду, 30 августа.

- Предустановка российского магазина приложений RuStore на продаваемые в РФ устройства будет обязательной даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур. Это предусмотрено утвержденными кабмином дополнительными правилами предустановки на электронную технику отечественного единого магазина приложений. Эта норма призвана исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров.

- Минпросвещения РФ опровергло сообщения об исключении произведений российских писателей первой половины XIX века из заданий Единого госэкзамена по литературе в 2024 году.

- Соискатели визы в Финляндию смогут с 1 сентября обращаться в визовые центры VFS Global. Подать заявку на получение визы можно будет с понедельника по пятницу.

- Власти США подготовили новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы, ракеты для систем ПВО и оборудование для разминирования.

- В ЕС назвали лесные пожары в Греции крупнейшими в истории блока. Пожарные 11-й день борются с мощными природными пожарами в области Эврос на северо-востоке Греции, огонь постепенно приближается к границе с Турцией. В августе из-за лесных пожаров в Греции погибли 20 человек.