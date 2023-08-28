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Рособрнадзор объяснил исчезновение Пушкина из кодификатора ЕГЭ по литературе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рособрнадзор сообщает, что произведения Золотого века русской литературы не исключены из Единого госэкзамена по литературе в 2024 году и могут быть использованы в части заданий.

27 августа журналисты обратили внимание на демонстрационный вариант кодификатора ЕГЭ, опубликованный на сайте Федерального института педагогических измерений. В этом проекте нет произведений и авторов вплоть до второй половины XIX века, и в него добавлены российские и зарубежные авторы ХХ века.

"Федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX в., где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков; в 10-11 классах - литература второй половины XIX - начала XXI века, где изучаются произведения Островского, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также произведения советской литературы и писателей-современников", - объяснили в Рособрнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в кодификаторе ЕГЭ отражены только те произведения, которые выпускник изучает именно в 10 и 11 классе. Разделение на уровни школьного образования отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования.

"Таким образом, образовательной программой по литературе охвачены все значимые эпохи и авторы произведений, которые внесли значительный вклад в русскую литературу", - подчеркнули в ведомстве.

При этом, кодификатор ЕГЭ содержит указание о том, что при выполнении ряда заданий могут привлекаться произведения Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др., изученные в 5-9 классах.

Более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины 19 века, сообщили в Рособрнадзор.

В ЕГЭ по литературе 2024 года в более широком объеме представлена советская литература. В частности, впервые выделены как отдельные разделы проза и поэзия о Великой Отечественной войне, а также впервые в ЕГЭ представлена литература народов России.

"Ценность русской классической литературы первой половины XIX века несомненна. Но не менее важно и полноценное освоение школьниками лучших произведений российской литературы других исторических эпох, позволяющих сформировать правильное, ценностно наполненное понимание современного общества", - отметили в ведомстве.

ЕГЭ Рособрнадзор ФИПИ Александр Пушкин
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