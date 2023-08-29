Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Два человека погибли при обстреле поселка в Брянской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при обстреле поселка Климово погибли мужчина и женщина, сведения о погибшем ребенке не подтвердились.

"По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. (...) погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в телеграм-канале во вторник.

Ранее он сообщал, что при обстреле поселка Климово погибло несколько человек, в том числе ребенок. Он также отмечал, что повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, а также нарушено энергоснабжение.

Александр Богомаз Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Соискатели визы в Финляндию смогут с сентября обращаться в центры VFS Global

Соискатели визы в Финляндию смогут с сентября обращаться в центры VFS Global

Пропавшая фигуристка заходила во вторник в кафе на Волоколамском шоссе Москвы

Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Петербурга

Власти сообщили о нескольких погибших при обстреле поселка в Брянской области

Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в России составит 48 млрд рублей

Ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в России составит 48 млрд рублей

В Москве возбуждено дело об убийстве пропавшей 16-летней фигуристки

В Москве возбуждено дело об убийстве пропавшей 16-летней фигуристки

Российские военные перехватили украинский дрон в районе Черного моря

Мосгорсуд утвердил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Мосгорсуд утвердил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Упавший под Челябинском вертолет принадлежит ФСБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });