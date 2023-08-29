Два человека погибли при обстреле поселка в Брянской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при обстреле поселка Климово погибли мужчина и женщина, сведения о погибшем ребенке не подтвердились.

"По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. (...) погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в телеграм-канале во вторник.

Ранее он сообщал, что при обстреле поселка Климово погибло несколько человек, в том числе ребенок. Он также отмечал, что повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, а также нарушено энергоснабжение.