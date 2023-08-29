Власти сообщили о нескольких погибших при обстреле поселка в Брянской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины поселка Климово, есть погибшие.

"ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети", - написал Богомаз в телеграм-канале.

Он отметил, что повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, а также нарушено энергоснабжение.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об обстреле Климовского района ранее сообщила местная администрация. Людей просили оставаться в укрытиях.

В Минобороны РФ также заявляли, что российские средства противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник над Брянской областью.