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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Альфа-банк и Россельхозбанк получили госаккредитацию для работы с биометрией

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Альфа-банк и Россельхозбанк первыми получили государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными граждан, говорится в сообщении Минцифры РФ.

Министерство напоминает, что с 2023 года вся биометрия должна храниться в Единой биометрической системе (ЕБС). Все компании, которые когда-либо собирали биометрические данные, обязаны передать их в ЕБС. Чтобы работать с ЕБС и продолжить оказывать услуги клиентам, коммерческие организации должны получить государственную аккредитацию.

Как говорится в сообщении, аккредитацию также проходит Сбербанк.

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После прохождения аккредитации банки могут продолжить оказывать своим клиентам услуги по биометрии - это удаленное банковское обслуживание, биоэквайринг и другие. Также они смогут оказывать услуги компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планируют получать аккредитацию, поясняет Минцифры.

В сообщении подчеркивается, что использование биометрии как для организаций, так и для физических лиц является добровольным. Все граждане, которые сдавали биометрию, будут уведомлены о передаче их данных в ЕБС. Они смогут отказаться от такой передачи и деактивировать свою биометрию. Отказаться от обработки биометрических данных можно будет и в любой момент после их передачи в ЕБС, в том числе на "Госуслугах". "Больше никто не сможет получить к этим данным доступ", - заверяет Минцифры.

"Государство проводит активную политику по защите данных граждан, которые раньше неконтролируемо собирались. В том числе за счёт централизованного хранения биометрии в ЕБС граждане смогут использовать большое количество государственных и коммерческих сервисов. При этом не потребуется многократно регистрировать биометрические персональные данные в различных организациях, как это было раньше. Это существенно повысит уровень информационной безопасности и упростит клиентский путь", - говорится в сообщении Минцифры.

В нем также отмечается, что законодательством закреплено, что ЕБС используется только для гражданской сферы, поэтому уличные камеры видеоаналитики не имеют доступа к этим персональным данным.

Альфа-банк Минцифры РФ Россельхозбанк
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