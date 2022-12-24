Минцифры предложило ввести наказание за нарушения при работе с биометрией

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В России может быть введена уголовная - до шести лет лишения свободы - и административная ответственность со штрафом до 1 млн руб. за нарушения в обработке биометрических персональных данных. Такие меры предлагает Минцифры, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с разработкой соответствующих законопроектов.

В частности, авторы предлагают ввести уголовную ответственность за умышленное размещение недостоверных сведений о гражданах в Единую биометрическую систему (ЕБС). Так, за умышленное размещение заведомо недостоверных сведений в ЕБС и уничтожение или подлог документов, на основании которых сведения вносились в ЕБС, предлагается ввести штрафы до 300 тыс. руб., либо исправительные работы до 480 часов или до двух лет, либо принудительные работы до трех лет. За это правонарушение также предусматривается лишение свободы на три года.

Умышленное размещение или уничтожение документов группой лиц по предварительному сговору предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. рублей, или исправительными работами до двух лет, принудительными работами до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Если эти деяния повлекли тяжкие последствия, то наказание может составить до шести лет тюрьмы.

Другой проект предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Так, за отказ в предоставлении госуслуг при отказе гражданина предоставить биометрию предлагается ввести штраф от 10 до 20 тыс. руб. Штраф может быть наложен на должностных лиц органов власти, государственных внебюджетных фондов РФ, работников МФЦ и учреждений, предоставляющих услуги регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета.

Аналогичные штрафы для должностных лиц предлагаются за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить биометрические данные для идентификации, для юрлиц в этом случае предусмотрен штраф 50 до 100 тыс. руб.

В частности, нарушение порядка обработки биометрии в ЕБС и других информационных системах, использующих биометрию, а также требований к информационным технологиям и техсредствам, предназначенным для обработки биометрии должностных лиц предлагается наказывать штрафом 100-300 тыс. руб.; юрлиц - 300-500 тыс. руб.

Нарушение порядка размещения и обновления биометрии в ЕБС и иных системах, обеспечивающих идентификацию, аутентификацию с ее использованием, а также невыполнение организационных и технических мер по обеспечению безопасности биометрических данных повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 300 тыс. руб., на юрлиц, - от 300 до 500 тыс. руб.

ЕБС запущена по инициативе Минцифры, Банка России и "Ростелекома" в 2018 году.

В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что биометрические данные граждан могут храниться только в государственной системе. В декабре прошлого года он подписал закон о переводе ЕБС в статус государственной информационной системы.

Накануне Совет Федерации одобрил закон, который регулирует отношения, возникающие при эксплуатации, модернизации и развитии ЕБС, ее взаимодействии в целях осуществления аутентификации с информационными системами аккредитованных госорганов и организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрии.