Истек срок передачи банками биометрии клиентов в Единую биометрическую систему

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Завершился срок, до которого банки и другие коммерческие и государственные организации должны были передать биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Требование завершить передачу биометрии в ЕБС до 30 сентября установлено федеральным законом "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных... " (572-ФЗ), который вступил в силу 1 июня.

Теперь, чтобы работать с биометрией, банкам необходимо получить аккредитацию Минцифры. Первыми в конце августа ее получили Альфа-банк и Россельхозбанк, аккредитацию также проходит Сбербанк, сообщали в министерстве.

После этого банки могут продолжить оказывать своим клиентам услуги по биометрии, например, удалённое банковское обслуживание, биоэквайринг (оплата по лицу) и другие. Также они смогут оказывать услуги компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планируют получать аккредитацию, поясняло Минцифры.

Граждане, которые сдавали биометрию, смогут отказаться от обработки этих данных в любой момент после их передачи в ЕБС, отмечали в Минцифры. Сделать это можно в МФЦ, через "Госуслуги" и в той организации, где сдавалась биометрия, например, в банке.

Ранее ЦБ сообщал, что не все слепки биометрических данных банков соответствуют требованиям ЕБС и планируется разделить их на несколько групп в зависимости от соответствия требованиями, а также определить для каждой группы круг разрешенных операций.

"Как и в "Госуслугах", у нас будет несколько уровней операций. То есть те образцы биометрические, которые соответствуют, с ними можно будет делать все виды операций - финансовые, открытие счета и другие, которые законом предусмотрены. Для второго вида будет ограниченный круг, а для третьего, например, будет только идентификация или аутентификация", - сообщала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи сообщила, что пилот по биоэквайрингу планируется начать в декабре. "Оплата по биоэквайрингу будет полностью добровольным выбором каждого человека, но мы бы хотели, чтобы этой технологией могли воспользоваться клиенты любого банка, если эти клиенты того захотят", - отмечала она.

НСПК ранее заявляло, что планирует проводить пилот по биоэквайрингу при участии крупных торговых сетей, которые имеют федеральный охват. Всего рассматривались два сценария. Один из них - это оплата в интернете или мобильном приложении, где распознание лица клиента будет осуществляться с помощью камеры смартфона. Другой сценарий - это оплата по биометрии на кассах самообслуживания в магазинах. На первом этапе планируется установить лимит для оплаты по биометрии в районе 2,5 тысячи рубдей, но точная сумма еще обсуждается, сообщала Скоробогатова в июле.