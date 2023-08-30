Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"

Борис Мазо и Григорий Пирумов (слева направо) в Дорогомиловском суде. 2017 год. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге вынес обвинительный приговор экс-директору департамента управления имуществом министерства культуры РФ Борису Мазо по делу о хищении денег, выделенных Эрмитажу, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд назначил (Мазо - ИФ) наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей. По совокупности приговоров - 8,5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Гражданский иск признан судом по праву.

Отмечается, что фигурант вину не признал.

Мазо инкриминировали ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, в 2015 году в Москве бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и Мазо создали преступное сообщество и привлекли к участию фактического владельца группы компаний "РОСПАН" Никиты Колесникова, председателя правления КБ ПАО "Нефтяной Альянс" Олега Григора, директора ООО "МехСтройТранс" Валерия Рогова и финансового директора ООО "Горизонт" Юлию Бегезу.

По версии следствия, соучастники похитили почти 917 млн рублей, выделенных из бюджета на строительные работы в Эрмитаже; 850 млн рублей были легализованы через подконтрольные фирмы.

В июле 2022 года Красногорский городской суд Московской области приговорил Пирумова к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей за хищение почти 917 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Колесникову, Григору, Рогову и Бегезе суд назначил от 8 лет в колонии строгого режима до 6 лет условно.

Дело в отношении Мазо, которому удалось скрыться от следствия, было выделено в отдельное производство. В мае 2018 года его объявили в федеральный розыск, а в июне того же года - в международный. Тогда же Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

В конце 2018 года по запросу Генпрокуратуры Москвы началась экстрадиция Мазо из Австрии. В феврале 2020 года Верховный земельный суд Вены принял окончательное решение о выдаче бывшего чиновника РФ для привлечения к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ. 25 марта 2021 года Мазо передали сотрудникам ФСИН России и в тот же день экстрадировали в РФ для содержания под стражей.