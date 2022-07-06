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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Экс-замминистра культуры Пирумов получил девять лет за крупное хищение

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов приговорен к девяти годам заключения по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере - хищении почти 1 млрд рублей, выделенных на ремонт "Эрмитажа", сообщили в Генпрокуратуре РФ в среду.

"Согласившись с позицией гособвинителя Красногорский городской суд Московской области приговорил Пирумова к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Одновременно вынесен приговор в отношении других фигурантов дела - сообщников Пирумова - Никиты Колесникова, Олега Григора, Валерия Рогова и Юлии Бегезы.

"В зависимости от роли и степени участия все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, в том числе с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация, совершенная организованной группой, в особо крупом размере)", - сообщили в ведомстве.

Дело о хищении средств для ремонта "Эрмитажа"

В суде установлено, что в 2015 году в Москве Пирумов и директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо создали преступное сообщество. В его состав были вовлечены фактический владелец группы компаний "РОСПАН" Колесников, председатель правления КБ ПАО "Нефтяной Альянс" Григор, директор ООО "МехСтройТранс" Рогов и финансовый директор ООО "Горизонт" Бегеза.

По данным следствия, они похитили почти 917 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительные работы в "Эрмитаже". Из них 850 млн рублей были легализованы через подконтрольные фирмы.

Суд приговорил Колесникова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Рогова - к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом 500 тыс. рублей.

Григора - к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 1,2 млн рублей.

Бегеза приговорена к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года, со штрафом 500 тыс. рублей.

Кроме того, в суде частично удовлетворен заявленный ФГБУК "Государственный Эрмитаж" гражданский иск на сумму свыше 856 млн рублей.

В отношении Бориса Мазо уголовное дело выделено в отдельное производство. В ноябре 2019 года он был задержан в Австрии. В марте 2021 г. его экстрадировали в Россию.

Минкультуры РФ Григорий Пирумов
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