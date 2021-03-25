Австрия выдала России экс-директора департамента Минкультуры Мазо

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России добилась выдачи из Австрии экс-директора департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо – фигуранта дела о хищении бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа.

"Благодаря большому объему проделанной работы, тесному взаимодействию с австрийскими коллегами удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо. Сегодня он будет доставлен в Москву", - говорится в сообщении ведомства.

Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере, напомнили в Генпрокуратуре.

В состав группы входил также заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов.

"Дело реставраторов"

"В рамках расследования установлено, что в 2015 году организованной группой под руководством бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, в которую входили директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Мазо, а также руководитель группы компании "Роспан" Никита Колесников, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере строительства, совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн рублей", - говорится в сообщении.

Эта сумма, по данным следствия, была выделена на строительство комплекса зданий и фондохранилища "Государственного Эрмитажа" в рамках госконтракта между Эрмитажем и подконтрольным Колесникову ООО "МехСтройТранс".

Участники группы обналичили 90 млн руб., из которых 45 млн руб. получены непосредственно Мазо и Пирумовым, подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ходе расследования также установлена причастность Мазо к другим преступлениям – отмывание денежных средств и создание преступного сообщества, добавили в надзорном ведомстве.

"Также в период 2015-2016 гг. участники преступной организации похищенные бюджетные средства Эрмитажа на сумму 800 млн руб. умышленно вовлекли в финансовые операции и другие сделки с приданием им правомерного вида, вводом в легальный оборот с дальнейшим частичным обналичиванием и использованием в корыстных интересах", - отметили в ведомстве.

Поскольку Мазо скрылся от правоохранительных органов, в отношении него заочно была выбрана мера в виде ареста, и по поручению Генпрокуратуры он был объявлен в международный розыск.

Мазо был задержан в начале ноября 2019 года в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом Марбельи. Также в Испании были задержаны его бывшая супруга и сын, которые позже были отпущены.

Покупка недвижимости в Испании

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были получены в результате преступлений в России.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил агентству, что претензии к семье Мазо, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

Просьба о политубежище

Адвокат Мазо Владислав Мусияка сообщал агентству, что Мазо попросил в Австрии политическое убежище. По словам защитника, процедура рассмотрения вопроса о предоставлении политического убежища длительная и может растянуться на месяцы или даже годы.

При этом адвокат уточнил, что рассмотрение вопроса о предоставлении политубежища не связано с процессом о возможности экстрадиции российского экс-чиновника.

В 2019 году в Австрию было направлено ходатайство о выдаче Мазо, после того, как в октябре 2018 было установлено его местонахождение в этой европейской стране.

Земельный суд Вены удовлетворил в октябре 2019 года российский запрос о выдаче Мазо, однако данное решение неоднократно обжаловалось защитой обвиняемого в вышестоящие судебные инстанции, уточнили в Генпрокуратуре.

Экстрадиция в Россию, а не Испанию

В минувшем феврале Высший земельный суд Вены окончательно принял решение о выдаче Мазо в Россию, а не Испанию.

При этом, в суде сообщили, что адвокаты Мазо подали прошение о возможности пересмотреть это решение "в связи с критическим состоянием здоровья" бывшего чиновника и отпустить его.

"Насколько мы знаем, решение будет принято после того, как в суде будет заслушан эксперт, который уточнит состояние Мазо", - сказали в суде.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова с Федеральным министерством юстиции Австрийской Республики организовано тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо"-, добавили в ведомстве.