Мединский сообщил о начале работы над учебниками истории для 5-9-х классов

Печать новых учебников по истории для старших классов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента и один из авторов новых государственных учебников по истории Владимир Мединский сообщил о начале разработки учебников для 5-9-х классов.

Он сказал об этом на пленарном заседании "Современный учебник как инструмент реализации федеральных рабочих программ. История" на Московском урбанистическом форуме.

"Коллектив подготовил в стахановские сроки за четыре месяца четыре тома доработанного объединенного учебника истории для старших классов. Работа эта продолжается. Сейчас идет работа над соответствующими томами с 5-го по 9-й классы", - сказал Мединский.

Ранее он говорил, что новые учебники для 5-9-х классов должны быть готовы к 1 сентября 2024 года.

Как сообщал 7 августа министр просвещения Сергей Кравцов, новые учебники по истории для 5-9 классов будут созданы под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского. "Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для 5-9-х классов, а до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам", - сказал Кравцов.