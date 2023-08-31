Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 1 сентября в рамках проектов платформы "Россия - страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов, сообщила пресс-служба Кремля.

В этот же день Путин вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Также в формате видеоконференцсвязи президент России примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах.