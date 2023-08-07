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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Новые учебники по истории для 5-9 классов подготовят в течение 2024 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В течение 2024 года будут подготовлены новые учебники по истории для 5-9 классов, которые будут созданы коллективом авторов, разработавших новый учебник по истории для 10-11 классов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В РоссииС 1 сентября одиннадцатиклассники в России будут учиться по новому учебнику по историиС 1 сентября одиннадцатиклассники в России будут учиться по новому учебнику по историиЧитать подробнее

"Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для 5-9 классов, а до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам", - сказал Кравцов на пресс-конференции в понедельник.

Помощник президента РФ Владимир Мединский в свою очередь сообщил, что новые учебники для 5-9 классов должны быть готовы к 1 сентября 2024 года.

Новый учебник по истории для 10-11 классов был подготовлен под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского.

Ранее Кравцов сообщил, что обновленные единые учебники по истории для 10-11 классов, которые включают в себя всеобщую историю и историю России, можно будет начать использовать во всех школах с 1 сентября, позже он уточнял, что с начала учебного года начнут применять для обучения учебник по истории для 11 класса.

Минпросвещения РФ
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