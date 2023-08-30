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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Военные РФ уничтожили еще один катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский бомбардировщик Су-24 уничтожил еще один катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем в районе острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

Катер ВСУ был уничтожен в среду, 30 августа, восточнее острова Змеиный, заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в районе 00:00 самолет морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Позже в среду военное ведомство заявило об уничтожении еще одного катера ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море.

"30 августа восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", - сказали в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Япония Минобороны РФ Змеиный ВСУ Черное море
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