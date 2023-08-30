Минцифры разъяснило ситуацию с передачей в РКН данных абонентов операторов связи

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минцифры разъяснило, что норма о передаче ФИО абонентов операторов связи в хэшированном виде в Роскомнадзор действует с прошлого года, министерство предложило отказаться от хэширования данных о юридических лицах, которые являются открытыми.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на проект постановления правительства, сообщили, что Минцифры предложило обязать операторов связи передавать РКН личные данные абонентов, включая их имена, дату заключения и расторжения договора для того, чтобы отслеживать, как операторы исполняют обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах.

"Что касается хэширования (процесса преобразования некого массива данных в зашифрованную, состоящую из цифр или букв строку фиксированной длины), то в отношении ФИО абонента - норма действует еще с прошлого года (ПП от 22.07.2022 № 1313). Это не нововведение. В проекте постановления мы предлагаем перестать хэшировать наименование организации, ИНН и ОГРН, потому что это и так публичные сведения",- говорится в комментарии Минцифры.

Постановление правительства вступило в силу 26 июля 2022 года, когда было опубликовано.

В министерстве напомнили, что в соответствии с законом "О связи" операторы связи должны передавать определенную информацию в РКН, который проверяет ее на достоверность.

"Это важно, в том числе для борьбы с мошенниками. Мы добавили к таким сведениям: дату заключения договора, дату начала предоставления услуг связи и перечень абонентских номеров госзаказчиков. Вся информация передается в зашифрованном виде в целях безопасности. Изменения позволят эффективнее выявлять неправомерное использование абонентских номеров",- заявили в Минцифры.