Операторы связи предоставили в РКН данные о 216,7 млн абонентах, из них 4,4% с нарушениями

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Данные о пользователях более 9,5 млн SIM-карт, поданные с января по август операторами связи в Роскомнадзор (РКН), содержат нарушения; эти карты могут быть заблокированы, если сведения о владельцах не будут актуализированы.

В понедельник газета "Ведомости" сообщила, что РКН уже в августе может заблокировать до 7 млн серых сим-карт. Служба с начала августа стала требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, написало издание со ссылкой на источники в операторах связи. В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента, после чего у того есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуги", через приложение оператора или в салоне связи. "В противном случае его номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона "О связи", - говорится в публикации.

"С момента вступления закона №319-ФЗ в силу операторам было дано время на актуализацию баз данных - в период с января по август 2023 года они подключались к системе. На сегодняшний день операторы предоставили данные о 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от их активной абонентской базы. Из представленных записей 4,4% (то есть более 9,5 млн - ИФ) содержат нарушения", - сообщили в регуляторе в ответ на запрос "Интерфакса".

Всего, по данным РКН, в России насчитывается 43 работающих оператора мобильной связи.

"Операторы связи продолжают проводить работы по верификации сведений и актуализации абонентских баз данных. В среднем за неделю корректируется около 3,1 млн записей об абонентах. Подключение операторов и проверка данных в системе продолжаются", - отметили в регуляторе.

Там подчеркнули, что "SIM-карты неустановленных абонентов операторы связи в конечном итоге будут обязаны заблокировать", а "при выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить привлечение к ответственности по ст. 13.29 КоАП РФ".

В РКН напомнили, что "для предотвращения правонарушений в сети, в том числе мошенничества и телефонного терроризма, в соответствии с законом №319-ФЗ от 02.07.2021 г. операторы должны идентифицировать абонентов в установленном порядке или прекратить оказание услуг связи для пользователей SIM-карт, по которым в базах данных оператора нет сведений об абонентах или они не актуальны".

Служба разработала информационную систему для мониторинга соблюдения операторами связи требований по идентификации абонентов. "Все необходимые технические условия у операторов для проверки данных имеются", - отметили в РКН.