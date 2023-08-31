МиГ-31 поднимали в воздух из-за приближения к границе РФ самолета ВВС Норвегии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Северный флот поднимал истребитель МиГ-31 при приближении к границе РФ над Баренцевым морем норвежского самолета Р-8А "Посейдон", сообщили в Минобороны РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, при приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от границы РФ - нарушения государственной границы не допущено.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - отметили в Минобороны РФ.