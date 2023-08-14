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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Северный флот поднимал МиГ-29 при приближении к границе РФ самолета ВВС Норвегии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Северный флот поднимал истребитель МиГ-29 после обнаружения над Баренцевым морем норвежского самолета Р-8А "Посейдон", направляющегося в сторону российской границы, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - заявили в Минобороны России.

Там отметили, что при приближении российского истребителя иностранный военный самолет развернулся от госграницы РФ.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - сказали в Минобороны РФ.

МиГ-29 Минобороны РФ Норвегия Баренцево море
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