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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

МиГ-29 поднимался в воздух из-за приближения к границе РФ самолета ВВС Норвегии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что истребитель МиГ-29 Северного флота поднимался в воздух из-за приближения к границе РФ самолета ВВС Норвегии.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - сообщил в среду Национальный центр управления обороной РФ.

"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", - сообщили в центре. Там добавили, что нарушения госграницы не было допущено.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - заявил Национальный центр.

По словам российских военных, норвежский самолет приближался к границе РФ. Воздушную цель обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря, сказано в сообщении.

Норвегия Баренцево море Северный флот
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