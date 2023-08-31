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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Военные корабли вывезли во Владивосток 1074 туриста из Хасанского района

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота вывезли из Хасанского района во Владивосток 1074 человека и 34 автомобиля, которые застряли на побережье из-за ливней, размывших дороги и мосты.

"Большой десантный корабль "Николай Вилков", гидрографическое судно ГС-84, пожарный катер ПЖК-1514, морской водолазный бот ВМ-20 и рейдовый буксир РБ-404 забрали из порта Зарубино 1074 человека и 34 автомобиля", - сообщил в Telegram губернатор края Олег Кожемяко.

Корабли приняли на борт отдыхающих с побережья в районе села Андреевка. Сейчас они следуют во Владивосток.

Отряд кораблей и судов ТОФ во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков" еще утром выдвинулся из пунктов базирования во Владивостоке в порт Зарубино. Вместе с БДК в составе отряда гидрографическое судно, пожарный катер, морской водолазный бот и буксир. Корабли будут курсировать в течение трех дней, чтобы успеть вывезти всех. Сообщалось, что за один переход из Зарубина во Владивосток получится перевезти около 40 единиц транспорта и 700 человек.

Кожемяко 30 августа попросил командующего ТОФ адмирала Виктора Лиину помочь с эвакуацией людей из затопленных районов.

Подтопление в Приморье

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Владивосток Зарубино Олег Кожемяко Андреевка Тихоокеанский флот Хасанский район
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