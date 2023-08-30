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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Тихоокеанский флот поможет эвакуировать туристов с побережья в Приморье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Военные моряки помогут эвакуировать отдыхающих граждан, застрявших из-за ливней в Хасанском районе Приморского края, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

"Пострадали Барабаш, Андреевка, другие населенные пункты, размыты мосты, дороги. Остались (отрезанными от транспортного сообщения - ИФ) тысячи отдыхающих, местные жители (...) Нам помогает Тихоокеанский флот в вывозе граждан", - заявил Кожемяко в среду в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, вечером подойдут суда, которые будут способствовать эвакуации граждан из Андреевки, Безверхово, Перевозной.

В пресс-службе ТОФ "Интерфаксу" сообщили, что есть договоренность о предоставлении большого десантного корабля по запросу губернатора Приморского края для вывоза во Владивосток жителей, которые приехали отдыхать на побережье на автомобилях. "Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина подтвердил возможность помощи пострадавшим от паводков людям. Сейчас завершается процесс согласования выделения БДК после получения официального запроса от правительства края", - сказал собеседник агентства.

Хасанский район оказался одним из муниципалитетов края, наиболее пострадавших от прошедших накануне ливней. Дожди затопили дома, нарушили дорожное сообщение, вызвали перебои с энергоснабжением. В районе развернуты пункты временного размещения.

В Хасанском районе на морском побережье расположено множество баз отдыха, а на август здесь приходится пик туристического сезона.

В минувшие сутки регион находился во власти южного циклона, на большей территории прошли проливные дожди. Основной удар стихии пришелся на юго-запад, здесь выпало 120-206 мм осадков.

С 25 августа в Приморье после прошедших ливней введен режим ЧС федерального уровня.

Олег Кожемяко Тихоокеанский флот Приморский край
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