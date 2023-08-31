Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Корабли ТОФ отправились для эвакуации туристов с побережья в Приморье

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Силы Тихоокеанского флота выдвинулись в район помощи пострадавшим от последствий циклона жителям Приморского края, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Отряд кораблей и судов ТОФ во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков" начал развертывание из пунктов базирования во Владивостоке в порт Зарубино, где будет осуществлять эвакуации граждан, застрявших в поселке Андреевка из-за размытия автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Вместе с БДК в составе отряда гидрографическое судно, пожарный катер, морской водолазный бот и буксир.

Отряд кораблей за один переход из Зарубино во Владивосток может перевезти порядка 40 единиц транспорта и порядка 700 человек.

Начало работ по погрузке запланировано в начале второй половины дня с подходом отряда в порт Зарубино.

Как сообщалось, накануне к командующему Тихоокеанским флотом с просьбой о помощи и выделении БДК для перевозки жителей с затопленных районов обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Адмирал Виктор Лиина дал соответствующие распоряжения.

Ранее губернатор края сообщил, что из-за последствий ливней, которые размыли дороги и мосты в Хасанском районе, на побережье застряли тысячи отдыхающих.

Приморский край Тихоокеанский флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два беспилотника самолетного типа сбили под Брянском

ПВО сбила украинскую ракету над Крымом

Что произошло за день: среда, 30 августа

Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня безработицы

Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня безработицы

Псковский аэропорт возобновит работу в штатном режиме с четверга

Минцифры разъяснило ситуацию с передачей в РКН данных абонентов операторов связи

Минцифры разъяснило ситуацию с передачей в РКН данных абонентов операторов связи
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили еще один катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

Мединский сообщил о начале работы над учебниками истории для 5-9-х классов

Мединский сообщил о начале работы над учебниками истории для 5-9-х классов

Псковский губернатор допустил, что работа аэропорта может возобновиться в четверг

В Орловской области обезвредили еще один беспилотник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });