Корабли ТОФ отправились для эвакуации туристов с побережья в Приморье

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Силы Тихоокеанского флота выдвинулись в район помощи пострадавшим от последствий циклона жителям Приморского края, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Отряд кораблей и судов ТОФ во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков" начал развертывание из пунктов базирования во Владивостоке в порт Зарубино, где будет осуществлять эвакуации граждан, застрявших в поселке Андреевка из-за размытия автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Вместе с БДК в составе отряда гидрографическое судно, пожарный катер, морской водолазный бот и буксир.

Отряд кораблей за один переход из Зарубино во Владивосток может перевезти порядка 40 единиц транспорта и порядка 700 человек.

Начало работ по погрузке запланировано в начале второй половины дня с подходом отряда в порт Зарубино.

Как сообщалось, накануне к командующему Тихоокеанским флотом с просьбой о помощи и выделении БДК для перевозки жителей с затопленных районов обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Адмирал Виктор Лиина дал соответствующие распоряжения.

Ранее губернатор края сообщил, что из-за последствий ливней, которые размыли дороги и мосты в Хасанском районе, на побережье застряли тысячи отдыхающих.