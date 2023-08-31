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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Военные РФ заявили, что Киев устроил провокацию во время ротации миссии МАГАТЭ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня вводился в районе проведения ротации инспекторов МАГАТЭ рядом с Запорожской АЭС, украинские силы устроили провокацию, заявляют в Минобороны РФ.

"В радиусе 1 км от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у населенного пункта Васильевка был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

В РоссииРотация инспекторов МАГАТЭ прошла на ЗАЭСЧитать подробнее

"Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил РФ как гаранта безопасности проведения ротации путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ назвали действия украинской стороны "провокацией".

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.

"В составе миссии пять инспекторов, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - сообщили в Минобороны РФ.

МАГАТЭ Минобороны РФ Запорожская АЭС Украина
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