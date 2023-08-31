Военные РФ заявили, что Киев устроил провокацию во время ротации миссии МАГАТЭ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня вводился в районе проведения ротации инспекторов МАГАТЭ рядом с Запорожской АЭС, украинские силы устроили провокацию, заявляют в Минобороны РФ.

"В радиусе 1 км от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у населенного пункта Васильевка был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил РФ как гаранта безопасности проведения ротации путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ назвали действия украинской стороны "провокацией".

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.

"В составе миссии пять инспекторов, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - сообщили в Минобороны РФ.