Ротация инспекторов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Новая группа специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сменила в четверг команду наблюдателей на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, сообщается в телеграм-канале станции.

"В составе миссии пять инспекторов. И их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. Предыдущая ротация состоялась 3 августа.