Глава "Росатома" заявил, что прямых ударов по ЗАЭС не было с осени 2022 года

Власти Энергодара, где находится станция, перенесли начало учебного года из-за угрозы атак

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона не фиксирует прямых ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины с осени прошлого года, но ситуация в городе остается напряженной, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"С ноября прошлого года прямых ударов по станции мы не фиксируем. Хотя рядом, на территории тепловой станции (Запорожская ТЭС - ИФ), на территории ОРУ (открытое распределительное устройство - ИФ), в Энергодаре, к сожалению, еще ситуация крайне напряженная", - сказал Лихачев журналистам в образовательном центре "Сириус" в пятницу.

По его словам, также продолжаются "прилеты" по гражданской инфраструктуре города, по жилым домам, есть жертвы.

"Я знаю, что местные власти перенесли 1 сентября - у нас сегодня праздник, а в Энергодаре такого праздника не будет. 1 сентября перенесено из-за рисков атак на десятые числа сентября", - уточнил Лихачев.

Он напомнил, что накануне состоялась очередная ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Вчерашняя миссия сопровождалась руководством МАГАТЭ, делегация высокого уровня присутствовала в Москве, и в режиме реального времени мы и наши партнеры смогли, как говорится, в ручном режиме отследить всю эту смену", - отметил глава госкорпорации.

Лихачев выразил благодарность МАГАТЭ "за серьезное взаимодействие и поддержку" и надежду на то, что совместная работа обеспечит "полную безопасность работы атомной станции и ее инфраструктуры".

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 31 августа, команда увеличена до пяти человек.

Последние удары по территории ЗАЭС были зафиксированы в ноябре 2022 года, до этого интенсивные обстрелы происходили летом - до визита МАГАТЭ. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.