Два беспилотника самолетного типа сбили под Брянском
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках над областным центром.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.
Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в среду Богомаз сообщал о семи сбитых БПЛА над территорией региона. Пострадавших нет.