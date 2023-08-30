Два беспилотника самолетного типа сбили под Брянском

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках над областным центром.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в среду Богомаз сообщал о семи сбитых БПЛА над территорией региона. Пострадавших нет.