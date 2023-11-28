Законопроект о правиле "бери или плати" для долгосрочных поставок газа прошел II чтение

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправки к закону "О газоснабжении", которые закрепляют принцип "бери или плати" (Take-or-Pay; ToP) для долгосрочных поставок газа.

Этот законопроект (№ 49335-8) правительство внесло в парламент в декабре 2021 года, первое чтение он прошел в апреле 2022 года.

"Подготовка ко второму чтению документа заняла более полутора лет и потребовала более десятка согласительных совещаний. Его принятие необходимо для повышения темпов социальной газификации и привлечения инвесторов к проектам газопереработки и газохимии", - отмечал ранее глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

В первом чтении текст предполагал уточнение понятийного аппарата, ко второму были внесены поправки в ст. 18 закона о газоснабжении, которая определяет правовые основы поставок газа в России.

Сейчас преимущественное право на заключение договоров поставки газа имеют его покупатели для государственных или муниципальных нужд, коммунально-бытовых и социальных нужд граждан, а также его покупатели, в отношении которых продлеваются действующие договоры поставки газа.

Депутаты добавили новую категорию покупателей газа, которая имеет преимущественное права на заключение договоров поставок - российские промышленные компании, категории которых определит правительство. Они могут заключить долгосрочный договор на поставку газа. Если они не получат нужное количество газа, поставщик должен возместить им стоимость недопоставки, в случае невыборки ими газа - поставщику газа гарантируется оплата стоимости поставленного газа в расчетном периоде. Исключение - возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

Ко второму чтению в законопроект были также добавлены положения о полномочиях правительства по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. Органы региональной исполнительной власти наделяются полномочиями по утверждению перевода потребителей на альтернативные виды топлива.

"Развитие механизмов "бери или плати" необходимо для того, чтобы можно было заключать долгосрочные контракты, брать на себя взаимные обязательства и в части поставки газа, и в части его потребления, для того, чтобы можно было реализовать инвестиционные газохимические проекты там, где есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные", - пояснял ранее глава комитета по энергетике Завальный.

Также законопроект предлагает поправки в Градостроительный кодекс для предоставления возможности застройщику, техническому заказчику запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, норма "бери и плати" - с 1 апреля 2024 года.