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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"АвтоВАЗ" за 8 мес. продал в РФ половину планового объема выпуска Lada в 2023 г.

"АвтоВАЗ" за 8 мес. продал в РФ половину планового объема выпуска Lada в 2023 г.
Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Продажи Lada в РФ за январь-август 2023 года выросли до 200 тысяч автомобилей, что превысило показатель за весь 2022 год на 11,5 тыс. единиц, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Таким образом, исходя из данных компании, за восемь месяцев в РФ было реализовано на 6,1% больше Lada, чем за весь 2022 год.

За январь-август автопроизводитель продал половину от планового объема производства на текущий год - как сообщалось, в 2023 году "АвтоВАЗ" планирует выпустить 401,6 тыс. автомобилей.

Показателя продаж за август и его динамики компания в своем сообщении не приводит. Исходя из ранее опубликованных данных, он снизился в помесячном выражении. Ранее сообщалось, что за семь месяцев продажи компании в РФ были на уровне 173 тыс. единиц. Таким образом, объем реализации Lada в прошлом месяце составил примерно 27 тыс. единиц против 29,4 тыс. в июле и 27,8 тыс. в июне.

Компания отмечает, что за лето доля продаж Lada Vesta нового поколения, появившейся в дилерских центрах в конце мая после запуска в производство этой весной, выросла до 20% в общем объеме реализации Lada. "При этом в производственной программе "АвтоВАЗа" ситуация аналогична: объемы производства Lada Vesta возросли, а ежедневный темп сборки Granta и Vesta практически сравнялся", - говорится в пресс-релизе.

АвтоВАЗ Lada
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