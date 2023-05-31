"АвтоВАЗ" начал отгрузки дилерам обновленной Lada Vesta

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Автомобили Lada Vesta в обновленной версии (NG), производство которых началось в марте на мощностях "АвтоВАЗа" в Тольятти, начали отгружаться дилерам для продажи, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Машины будут доступны покупателям в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross. Базовое оснащение Vesta NG включает две подушки безопасности, ABS, регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод, обогрев наружных зеркал, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции. Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в тандеме с 5-ступенчатой МКПП.

Тольяттинский завод "АвтоВАЗа" начал выпуск автомобилей Vesta, производство которых до весны 2022 года велось на ижевском предприятии концерна (ООО "Лада Ижевск"), в начале марта.

"Наращивая выпуск с летних месяцев, когда уже будет бОльшая линейка модификаций Vesta, мы планируем выйти (на объем производства - ИФ) до 100 тысяч автомобилей по этому году. При соответствующем рынке. Это важная оговорка, потому что работать на склад мы не будем: это невыгодно и ухудшает финансовую модель. Кризис перепроизводства хуже, чем простой", - говорил тогда президент компании Максим Соколов журналистам.

"АвтоВАЗ" подчеркивал, что Vesta – высоколокализованный автомобиль: его двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России. По данным компании, уровень локализации модели в рамках постановления №719 превышает 4,5 тыс. баллов, что "далеко опережает подавляющее большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год".

"АвтоВАЗ" помимо Vesta выпускает на тольяттинской площадке версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, в июне "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

С 29 мая по 19 июня "АвтоВАЗ" находится в корпоративном отпуске.

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.