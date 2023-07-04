Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

За первое полугодие продажи компании увеличились почти в два раза

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в июне реализовал в РФ 27 839 автомобилей Lada, увеличив продажи относительно низкой базы июня прошлого года в 3,7 раза.

Как сообщила компания, июньский результат продаж стал для нее лучшим месячным показателем в текущем году. По сравнению с маем этого года, в котором автопроизводитель продал 23 904 Lada, в июне реализация выросла на 16,5%.

За I полугодие 2023 г. "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 143 618 автомобилей, что почти вдвое (на 92,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новость дополняется