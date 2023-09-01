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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Карантин по сибирской язве снят на рынке в Воронеже

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области приняли решение о снятии карантина по сибирской язве, введенного на городском рынке, говорится в указе губернатора области Александра Гусева.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве с 1 сентября 2023 года на отдельной территории городского округа город Воронеж в эпизоотическом очаге - холодильных камерах (...), расположенных в нежилом здании по адресу ул. 20-летия Октября, 119а", - отмечается в тексте документа.

21 августа в холодильных камерах хранения рынка "1000 мелочей" в Воронеже в двух из 14 отобранных на рынке пробах говядины был обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. На территории очага был введен карантин.

Несколькими днями ранее на территории Панинского муниципального района Воронежской области был выявлен первый очаг сибирской язвы. Эпизоотическим очагом было признано личное подcобное хозяйство в селе Красные холмы Панинского района. На территории района до 16 ноября 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации.

Также на территории Панинского района был зарегистрирован один случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.

Воронеж
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