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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Очаг сибирской язвы вновь зарегистрирован в Воронежской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новый очаг сибирской язвы обнаружен в Воронежской области, теперь на территории молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района, следует из указа губернатора об установлении карантина.

Очагом заболевания признаны здание молочной фермы на ул. Клубная, а также территория, расположенная в 650 метрах от нее. Неблагополучной признана территория радиусом 2 км от границ очага, а угрожаемой зоной - территория радиусом 7 км, прилегающая к Лебединке, в пределах границ сел Плесновка и Новоникольск Богучарского района, хутора Криничный Кантемировского района.

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Карантин на этих территориях будет действовать до 20 декабря текущего года.

Первый в этом году в Воронежской области очаг сибирской язвы был выявлен в августе на территории Панинского муниципального района. Эпизоотическим очагом признано личное подобное хозяйство в селе Красные холмы. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября 2023 года. Кроме того, в Панинском районе был зафиксирован один случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.

Кроме того, в холодильных камерах рынка "1000 мелочей" в Воронеже 21 августа был обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы в двух из 14 отобранных проб говядины. На территории очага также введен карантин.

Воронежская область
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