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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 сентября

Гибель людей в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области, столкновения между выходцами из Эритреи в Тель-Авиве, критика РФ со стороны Пашиняна

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области. Представитель экстренных служб региона также сообщил, что пять человек получили ранения.

- В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи. В результате пострадали около 160 человек, из них около 50 - полицейские. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Почти 40 протестующих были арестованы за нападения на полицейских.

- Пашинян упрекнул РФ в невыполнении миссии по обеспечению безопасности Карабаха. По его словам, "это повод для серьезного беспокойства". Армянский премьер также назвал стратегической ошибкой полную зависимость республики от РФ в сфере безопасности.

- Шольц получил травму во время пробежки. Из-за произошедшего ему пришлось отменить рабочие планы на воскресенье.

- Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи. Аппарат перевели в спящий режим, но в будущем ученые рассчитывают продолжить использовать его для проведения исследований.

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