Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

МЧС создаст группировку на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аэромобильная группировка МЧС РФ будет создана на базе пожарно-спасательной академии на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в воскресенье.

"В ее составе - порядка сотни воспитанников второго и третьего курсов. Группировка будет привлекаться в случае необходимости на ликвидацию последствий ЧС", - приводит слова замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко пресс-служба ведомства.

Данная инициатива была принята на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По данным МЧС, в августе на территории Приморского края прошли три циклона и два тайфуна.

"Для ликвидации последствий наводнения оперативно была привлечена группировка сил РСЧС в составе более 2,7 тыс. человек и 390 единиц техники. Для перевозки населения, доставки продуктов питания и товаров первой необходимости привлекались три вертолета Ми-8 МЧС России", - добавил замминистра.

В настоящее время в Приморском крае откачана вода из подвалов более тысячи жилых домов, еще порядка 1,3 тыс. домов просушено. Аварийно-спасательные работы завершены, гидрологическая обстановка стабилизируется, отметили в пресс-службе.

"На территории 11 муниципальных образований в 23 населенных пунктах остаются подтопленными 123 жилых дома, свыше 700 приусадебных участков, девять участков автомобильных дорог, нарушено транспортное сообщение с 18 населенными пунктами", - подчеркнул замглавы МЧС РФ.

МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 44 тыс. человек пострадали от паводка в Приморье

Более 44 тыс. человек пострадали от паводка в Приморье

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне над Белгородской областью

Правительство выделило более 2,6 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов

Правительство выделило более 2,6 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области

Что произошло за день: суббота, 2 сентября

Лавров поедет на Генассамблею ООН в качестве главы российской делегации

Лавров поедет на Генассамблею ООН в качестве главы российской делегации

Очередной украинский дрон сбит над Белгородской областью

Один человек погиб и двое пострадали в Белгородской области при обстреле

Один человек погиб и двое пострадали в Белгородской области при обстреле

Военные сообщили о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

Депутат Госдумы РФ Сокол снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });