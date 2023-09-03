МЧС создаст группировку на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аэромобильная группировка МЧС РФ будет создана на базе пожарно-спасательной академии на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в воскресенье.

"В ее составе - порядка сотни воспитанников второго и третьего курсов. Группировка будет привлекаться в случае необходимости на ликвидацию последствий ЧС", - приводит слова замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко пресс-служба ведомства.

Данная инициатива была принята на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По данным МЧС, в августе на территории Приморского края прошли три циклона и два тайфуна.

"Для ликвидации последствий наводнения оперативно была привлечена группировка сил РСЧС в составе более 2,7 тыс. человек и 390 единиц техники. Для перевозки населения, доставки продуктов питания и товаров первой необходимости привлекались три вертолета Ми-8 МЧС России", - добавил замминистра.

В настоящее время в Приморском крае откачана вода из подвалов более тысячи жилых домов, еще порядка 1,3 тыс. домов просушено. Аварийно-спасательные работы завершены, гидрологическая обстановка стабилизируется, отметили в пресс-службе.

"На территории 11 муниципальных образований в 23 населенных пунктах остаются подтопленными 123 жилых дома, свыше 700 приусадебных участков, девять участков автомобильных дорог, нарушено транспортное сообщение с 18 населенными пунктами", - подчеркнул замглавы МЧС РФ.