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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Жилые дома и подворья в Приморском крае начали освобождаться от воды после мощного паводка, сообщает МЧС России.

"Более 350 домов и 750 придомовых территорий за сутки освободились от воды в Приморье. С начала ЧС спасателями МЧС России эвакуировано более 7 тыс. граждан, спасено 525 человек", - говорится в сообщении.

Подтопленными в 24 населенных пунктах остаются 148 жилых домов, 932 подворья и 14 участков дорог.

Транспортное сообщение нарушено с 18 населенными пунктами, организовано четыре лодочные переправы. В субботу борт Ми-8 МЧС России доставит продукты в четыре отрезанных от дороги населенных пункта Ольгинского района, при необходимости будет эвакуировано население.

В десяти пунктах временного размещения находятся более 200 человек, в том числе 40 детей.

Всего к ликвидации последствий ЧС привлечено 755 человек и 196 единиц техники, 31 плавсредство.

Приморский край
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