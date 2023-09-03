Более 44 тыс. человек пострадали от паводка в Приморье

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от последствий паводка в Приморье превысило 40 тыс. человек, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сейчас в числе пострадавших более 44 тыс. человек. Ущерб уже сегодня главой региона оценивается более 7 млрд рублей", - сказал он в воскресенье на совещании по ликвидации ЧС в Приморье.

Трутнев отметил, что кроме выплат пострадавшим необходимо рассмотреть вопросы, связанные с предоставлением жилья в случае, когда оно признано неприспособленным для дальнейшего проживания.

Из-за ливней и подтоплений в Приморье с 25 августа введен режим ЧС федерального уровня. Накануне в крае вновь прошли сильные дожди, осложнившие обстановку.