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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Более 44 тыс. человек пострадали от паводка в Приморье

Более 44 тыс. человек пострадали от паводка в Приморье
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от последствий паводка в Приморье превысило 40 тыс. человек, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сейчас в числе пострадавших более 44 тыс. человек. Ущерб уже сегодня главой региона оценивается более 7 млрд рублей", - сказал он в воскресенье на совещании по ликвидации ЧС в Приморье.

Трутнев отметил, что кроме выплат пострадавшим необходимо рассмотреть вопросы, связанные с предоставлением жилья в случае, когда оно признано неприспособленным для дальнейшего проживания.

Из-за ливней и подтоплений в Приморье с 25 августа введен режим ЧС федерального уровня. Накануне в крае вновь прошли сильные дожди, осложнившие обстановку.

Подтопление в Приморье

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Приморье Юрий Трутнев Приморский край
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