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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Минздрав объяснил инициативу по ограничению продажи препаратов для прерывания беременности

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Переход на предметно-количественный учет препаратов для медикаментозного аборта не повлияет на их доступность и направлен на сохранение здоровья женщин, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

"Переход на предметно-количественный учет не повлияет на доступность препаратов, поскольку в медицинских организациях работа с препаратами предметно-количественного учета не вызывает каких-либо проблем и отлажена", - сказала Долгушина журналистам в понедельник.

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По ее словам, мера направлена на сохранение здоровья женщин, так как для профилактики осложнений медикаментозного аборта необходимы консультация и назначение врача, медицинское наблюдение.

"При самостоятельном применении препараты для медикаментозного аборта могут быть опасны, именно поэтому их перевод на предметно-количественный учёт совершенно оправдан. Эти препараты предназначены для применения под наблюдением врача, перед назначением врач оценивает особенности здоровья пациентки и возможные риски", - заявила специалист.

Ранее сообщалось, что более половины россиян - 55% - выступают против предложений Минздрава и Госдумы ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В частности, респонденты считают, что препараты для прерывания беременности важны с точки зрения свободы выбора, а также отмечают, что продажа медикаментов позволяет избежать подпольных абортов.

Минздрав
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