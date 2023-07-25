Минздрав РФ предложил внести в перечень ПКУ два препарата для прерывания беременности

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ предлагает включить в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, препараты Мизопростол и Мифепристон, используемые для прерывания беременности, проект соответствующего приказа опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



"Раздел IV Перечня ПКУ (перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету - ИФ) дополняется позициями "Мизопростол" и "Мифепристон" в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Введение предметно-количественного учета для части препаратов не скажется на доступности средств экстренной контрацепции, заявила во вторник главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ, профессор Наталья Долгушина.

"Внесение отдельных препаратов в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств так называемой экстренной контрацепции. В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установка внутриматочного контрацептива", - приводит слова Долгушиной пресс-служба Минздрава РФ.

По словам медика, проблем с доступностью соответствующих препаратов, как отечественных, так и иностранных, на российском рынке нет.

17 июля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что поддерживает идею о переводе препаратов для прерывания беременности на предметно-количественный учет и ограничении их продажи. По его словам, эта работа должна завершиться до конца года. 18 июля министр сказал в Госдуме, что готов обсуждать идею запретить частным клиникам проведение абортов.

На прошлой неделе в Минздраве России также заявили, что препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень препаратов предметно-количественного учета.

"Эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара, поэтому мера будет способствовать в том числе безопасности самих пациентов", - считают в министерстве.