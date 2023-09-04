Более 50% россиян не поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более половины россиян - 55% - выступают против предложений Минздрава и Госдумы ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В частности респонденты считают, что препараты для прерывания беременности важны с точки зрения свободы выбора, а также указывают, что продажа медикаментов позволяет избежать подпольных абортов.

Порядка 35% россиян одобрительно относятся к этим предложениям. Среди аргументов в пользу такой позиции - доводы о низком уровне рождаемости, а также о потенциальных рисках для здоровья от использования подобных препаратов, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, каждый десятый (10%) затрудняется определиться со своей позицией по данному вопросу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 27 августа среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

В июле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что Минздрав поддерживает ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет.