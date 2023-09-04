Число погибших в ДТП на трассе в Ростовской области увеличилось до шести

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Еще один человек погиб в результате аварии на автодороге "Таганрог-Покровское" в Ростовской области, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщила региональная прокуратура.

"На трассе в Неклиновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли шесть человек", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на областную Госавтоинспекцию сообщалось о пяти жертвах автоаварии и троих пострадавших.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.