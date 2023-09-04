Шойгу назвал украинские морские дроны одной из причин выхода РФ из зерновой сделки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Атаки украинских морских беспилотников - это одна из причин выхода России из "зерновой сделки", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Комментируя журналистам информацию об уничтожении базы, где производились украинские морские беспилотники, Шойгу сказал: "Как это ни странно, это (проблема морских беспилотников) имеет прямую корреляцию с "зерновой сделкой". Потому что это одно из тех нарушений, в результате которых мы вышли из этой сделки".

Он пояснил: "Изначально было договорено, что украинские порты не будут использоваться для совершения актов против российской инфраструктуры как военной, так и гражданской, а также не будут использованы для создания в том числе и беспилотников". "Все это было нарушено", - сказал министр.

Также он сообщил данные по уничтожению морских беспилотников. "По поводу безэкипажных катеров - только за последнюю неделю таких уничтожено семь. Даже не за неделю, а за пять дней", - сказал Шойгу.

По его словам, производят такие катера в трех портах - Черноморский, Южный и в Одессе.

"Поэтому мы не можем такие вещи спокойно наблюдать, дальше будем поражать эти объекты", - сказал министр.