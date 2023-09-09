Глава ЕК на саммите G20 призвала Россию допустить вывоз украинского зерна морем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что для стабилизации мирового рынка зерна необходимо открыть морские маршруты для украинской зерновой продукции и на саммите G20 призвала РФ сделать это.

"Мы призываем Россию позволить зерну из Украины попасть на мировые рынки через Черное море. Мы делаем все возможное, чтобы зерно достигло мировых рынков наземным путем. Но для стабилизации мировых цен зерно также должно перевозиться по морю", - сказала глава ЕК, выступая в субботу на первой сессии "Большой двадцатки" в Дели.

По ее словам, "у лидеров G20 есть ответственность и инструменты, позволяющие обеспечить приток зерна туда, где оно необходимо".