Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Глава ЕК на саммите G20 призвала Россию допустить вывоз украинского зерна морем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что для стабилизации мирового рынка зерна необходимо открыть морские маршруты для украинской зерновой продукции и на саммите G20 призвала РФ сделать это.

"Мы призываем Россию позволить зерну из Украины попасть на мировые рынки через Черное море. Мы делаем все возможное, чтобы зерно достигло мировых рынков наземным путем. Но для стабилизации мировых цен зерно также должно перевозиться по морю", - сказала глава ЕК, выступая в субботу на первой сессии "Большой двадцатки" в Дели.

По ее словам, "у лидеров G20 есть ответственность и инструменты, позволяющие обеспечить приток зерна туда, где оно необходимо".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку", указав на то, что ее условия не соблюдаются, и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

G20 Дели Урсула фон дер Ляйен Черное море Европейская комиссия Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян заявил Макрону о готовности к переговорам с Алиевым

Пашинян заявил Макрону о готовности к переговорам с Алиевым

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 630

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 630

Что случилось этой ночью: суббота, 9 сентября

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Почти 300 человек стали жертвами землетрясения в Марокко

Военно-морские учения НАТО Northern Coasts начнутся на севере Балтики в субботу

Военно-морские учения НАТО Northern Coasts начнутся на севере Балтики в субботу

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Пророссийского блогера Бадаляна освободили из-под стражи в Армении

Что произошло за день: пятница, 8 сентября

AZUR air будет перевозить клиентов "Интуриста" в Шарм-эль-Шейх до конца сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });