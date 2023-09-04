Военные РФ сообщили об ударе по месту сборки безэкипажных катеров для ВСУ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские беспилотники нанесли удар по украинскому судостроительному предприятию, которое вело сборку безэкипажных катеров из импортных комплектующих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

Также, по его словам, российские военные за сутки сбили один украинский вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике, уничтожили четыре оружейных склада в Запорожской, Херсонской областях и ДНР.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка (ДНР) сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

"Кроме того, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области", - сказал генерал.

По его словам, также нанесены удары по складам боеприпасов ВСУ в районе Понятовки Херсонской области и Новомихайловки (ДНР).

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских беспилотных летательных аппарата", - заявил Конашенков.