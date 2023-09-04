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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Беспилотник подавлен силами РЭБ при атаке на ТЭЦ в Брянской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в понедельник сообщил, что ВСУ совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ.

"Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ИФ). Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в телеграм-канале.

Он также сообщил об атаке дрона на Выгоничский район.

"Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет", - добавил Богомаз.

Александр Богомаз Брянская область Клинцовская ТЭЦ
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