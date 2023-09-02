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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Семь домов повреждены при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка Трубчевского района.

"Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений", - написал он в телеграм-канале в субботу.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в субботу Богомаз сообщал об обстрелах села Курковичи и поселка Климово. В результате атаки на Курковичи поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

Брянская область Александр Богомаз Белая Березка
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